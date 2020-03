Call of Duty: vous pouvez acheter un Tamagotchi dans Modern Warfare, mais il faudra tuer pour le nourrir [VIDÉO]

Voilà une autre preuve que le Tamagotchi est de retour dans toute sa gloire: il est désormais possible de s’en procurer un dans Call of Duty: Modern Warfare.

Nommé de façon assez ingénieuse «Tomogunchi» (insérez ici le rire de votre choix), l’accessoire pourra être porté au poignet de votre personnage et vous graciera en tout temps d’un nouvel ami –chien, panda ou autre– qui réagira en fonction de vos performances dans le jeu.

Mais attention! Pour nourrir votre compagnon virtuel, il faudra éliminer des soldats de l’équipe adverse.

En d’autres mots, vous devrez le gaver du sang de vos ennemis pour le faire grandir, évoluer et, somme toute, le garder en vie.

Une idée qui réjouira fort probablement les mères de famille!

Pour ajouter à la blague, le fameux Tomogunchi a été annoncé par Activision dans une fausse infopublicité tout aussi ridicule que le produit virtuel.

Pour celles et ceux qui désireront réaliser une fois de plus leur fantasme (d’échouer à) prendre soin d’une créature numérique, ce coup-ci dans Modern Warfare, il est possible d’acheter son propre Tomogunchi dès maintenant au coup de 1 000 CP, soit environ 13,50 $ canadiens.

En espérant maintenant que ceux-ci soient moins fragiles que les modèles des années 90...

