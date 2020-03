Star Wars: un animateur transforme la fin de Rise of Skywalker en une incroyable séquence 16-bit [VIDÉO]

De quoi aurait eu l’air Star Wars: The Rise of Skywalker si, au lieu d’être un film, l’aventure s’était déroulée dans un jeu de Super Nintendo ou de Genesis?

On ne le saura jamais exactement, mais cette délicieuse vidéo de l’animateur John Stratman réussit tout de même à nous donner un aperçu d’un monde parallèle où le dernier film de la franchise se déroule dans un univers 16-bit.

Publiée sur le compte YouTube de Mr Sunday Movies, et relayée par Kotaku, la séquence d’une dizaine de minutes reprend les dernières scènes de Rise of Skywalker et les transforme en une séquence qui semble tirée du catalogue du (grandement) regretté studio LucasArts.

Au final, et à l’étonnement général (ou pas, selon votre appréciation du neuvième opus de la saga), la vidéo animée se révèle quasiment plus émouvante et spectaculaire que le film de J.J. Abrams. C’est tout dire!

Évidemment, si vous n’avez toujours pas vu Rise of Skywalker et que vous voulez éviter les divulgâcheurs, on vous conseille de ne pas regarder la vidéo... puisque celle-ci révèle carrément la fin du film.

En fait, c’est la fin du film, mais en 16-bit.

Bref, vous êtes avertis!

Soulignons que ce n’est pas la première fois que Stratman offre le traitement 16-bit à Rise of Skywalker, lui qui avait transformé de cette façon une bande-annonce du long-métrage en octobre dernier.

Cette fois-ci par contre, ça passe au prochain niveau!

À regarder