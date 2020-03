9 jeux difficiles qui ne sont pas Dark Souls

On associe trop souvent un jeu difficile à Dark Souls.

Pourtant, beaucoup de titres méritent la mention honorable d’être frustrants et difficiles, sans toutefois être nécessairement qualifié d’être «le Dark Souls de...». Nous avons monté une liste de jeux qui célèbrent honorablement le facteur «pitchage de manette».

Blasphemous

Une terrible malédiction s'est abattue sur Cvstodia et ses habitants ;« Le Miracle ». Ce jeu de plateforme et d’action punitive associe le système de combat nerveux d’un hack’n slash et une narration évocatrice, le tout situé dans un immense univers non-linéaire.

Disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch

Dead Cells

Ce jeu d’action rogue-lite sans checkpoint intègre des éléments de Metroidvania. Tuez, mourrez, apprenez, recommencez, c’est simple, mais efficace! Combattez les gardiens de ces tableaux tentaculaires qui changent tout le temps, le tout avec une touche d’humour, bien entendu!

Disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch

The Messenger

Un jeu de plateforme classique qui se transforme rapidement en une aventure épique avec remplis d’humour et de surprises. En bonus, la traduction québécoise et la musique sont les highlights de cette œuvre!

Disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch

Nioh

Incarnez un voyageur solitaire qui débarque sur les côtes du Japon des samurais et découvrez un pays infesté de guerriers cruels qu’il faudra combattre. J’espère que vous êtes prêts à mourir souvent dans ce jeu d’action brutal.

Disponible sur PC et PS4

SINNER: Sacrifice for Redemption

Ce jeu d’action-RPG de type «Boss Battler» vous amène à affronter huit boss, dont sept inspirés par les sept péchés capitaux. Sacrifier un niveau et une statistique avant chaque confrontation, rendant l’aventure encore plus difficile.

Disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch

Ashen

Ce jeu contient des éléments de RPG, un peu comme King’s Quest ainsi que DayZ. Combat et exploration sont au rendez-vous dans ce monde ouvert qui appelle à la coopération ou la compétition avec d’autres joueurs et les monstres du jeu.

Disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch

Cuphead

Ce jeu de plateforme et action, inspiré des animations rétro, de la musique et graphismes américaines des années 30, en a fait rager plus d’un dans le monde du gaming.

Disponible sur PC, Xbox One et Switch

Darkest Dungeon

Ce RPG rogue-lite tour par tour aux graphismes gothiques est basé su le stress psychologique de partir à l’aventure. Recrutez, entraînez et menez une équipe d’anti-héros à travers les dangers inconnus qui se dessinent devant eux.

Disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch

Code Vein

Ce jeu d’action-RPG se déroule dans un monde ouvert futuriste dans lequel le joueur incarne un vampire. Le joueur peut changer de classe au cours de l’aventure qui est peut être joué seul ou en coopération avec un ami.

Disponible sur PC, Xbox One et PS4