Surprise: Castlevania Symphony of the Night vient de débarquer sur iOS et Android

Gros matin, sortez vos fouets, whip it good.



Une version mobile de Castlevania: Symphony of the Night vient d’apparaître tel un album-surprise de Beyoncé.

Disponible sur Android et iOS un peu partout dans le monde, dont au Canada, le jeu est un portage des versions PSP et PS4 et non l’original.

Le prix est affiché à 3,99$ et les descriptions sur les app stores n’indiquent pas que le jeu pourrait contenir des microtransactions.

Voici les images promos!

Konami via Play Store

Konami via Play Store

Konami via Play Store

Konami via Play Store

Le timing est plutôt parfait avec l’arrivée de la 3e saison de Castlevania sur Netflix demain.

À REGARDER AUSSI (TU VAS AIMER ÇA)