Syfy ne renouvellera pas The Magicians pour une 6e saison

Alors que la saison cinq de la série est diffusée chaque semaine aux États-Unis depuis le 15 janvier dernier, Syfy a annoncé que « The Magicians » ferait ses adieux au public le 1er avril 2020.

Lancée en 2016, « The Magicians » tirera sa révérence le mois prochain. Cette décision intervient alors que les téléspectateurs attendent de découvrir les cinq derniers épisodes de la saison cinq. Produite par Universal Content Productions et adaptée du roman « Les magiciens » de Lev Grossman, la série raconte l'histoire de Quentin Coldwater (Jason Ralph), admis à l'université de Brakebills pour développer secrètement ses talents de magicien. Il découvre alors que le monde merveilleux de ses livres préférés existe réellement, mais que des forces maléfiques mettent en danger l'humanité.

« The Magicians a fait partie de la famille Syfy pour cinq saisons fantastiques, a réagi la chaîne ce mardi dans un communiqué. Alors que la fin du voyage se rapproche, nous souhaiterions remercier les producteurs John McNamara, Sera Gamble, Henry Alonso Myers, Lev Grossman et nos incroyables acteurs, techniciens, scénaristes et réalisateurs pour leur belle création. Nous n'oublions pas les fans pour leur immense soutien et leur passion. Grâce à vous, la magie sera dans nos cœurs pour toujours ».

Les audiences de « The Magicians » ont baissé de 26% cette saison par rapport au chapitre quatre avec 881 000 curieux en moyenne.

La fin de la série sera à découvrir le 1er avril sur Syfy.