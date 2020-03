The Batman: voici de quoi aura l’air la nouvelle Batmobile [EN IMAGES]

Matt Reeves, le réalisateur du prochain Batman, n’en peut visiblement plus de garder la surprise au sujet des nouvelles aventures du justicier masqué.

Après avoir révélé à la mi-février un aperçu de la tenue du chevalier noir interprété par Robert Pattinson, Reeves, aujourd'hui, a levé le voile sur la prochaine Batmobile en partageant une poignée d’images sur Twitter.

Chose certaine, le design du bolide, un brin rétro, est fort prometteur et semble retourner aux bases, surtout après la flopée de Batmobiles aux accents militaires et futuristes des derniers films.

Image courtoisie Twitter @mattreevesLA

Les plus observateurs remarqueront également le Batman de Pattinson posant sagement à côté de la voiture. De quoi donner quelques frissons aux inconditionnels de la franchise, en particulier avec l’ambiance sombre qui transpire de ces nouveaux clichés!

Image courtoisie Twitter @mattreevesLA

En plus de Pattinson, on retrouvera dans The Batman Jeffrey Wright (le commissaire Gordon), Paul Dano (Sphinx), Zoë Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), John Turturro (Carmine Falcone) et Peter Sarsgaard (le procureur Gil Colson, un nouveau personnage).

Rappelons que la sortie du film en salle est prévue pour le 25 juin 2021.

