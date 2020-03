17 jeux québécois indépendants que vous devez absolument essayer

Ce n’est plus un secret pour personne: le Québec est devenu, depuis plusieurs années, une réelle plaque tournante de l’industrie du jeu vidéo.

Et si de gros noms comme Ubisoft, Electronic Arts, Eidos, WB Games, Gearbox ou encore Activision (par le biais de Beenox) ont un pied-à-terre dans la province, les studios indépendants ne manquent pas non plus à l’appel.

Au contraire!

Ainsi, pour célébrer ces artisans d’ici, voici 17 jeux «indie» québécois à essayer absolument.

(Pssst, en passant, on ne vous oublie pas, chers développeurs œuvrant pour des studios majeurs. On se garde du matériel pour une autre liste!)

Aftercharge

Conçu à Québec par Chainsawesome Games, Aftercharge repense les jeux de tir multijoueurs à la première personne en proposant une intéressante option dotée d’une touche asymétrique.

En ce sens, le titre met de l’avant des affrontements 3 contre 3 qui opposent une équipe de robots invisibles à une autre formée de gardes de sécurité invincibles. D’une part, les robots doivent détruire des cibles et les gardes, eux, sont évidemment chargés de trouver les intrus pour les désactiver. Disons que ça fait changement de Call of Duty!

Disponible sur: Xbox One et PC

Ancestors: The Humankind Odyssey

Chose certaine, Ancestors: The Humankind n’est pas un jeu de survie comme les autres. En fait, c’est un peu l’expérience ultime en ce sens, alors qu’il faut y préserver les ancêtres de l’espèce humaine et, évidemment, leur permettre d’évoluer.

Ancestors, œuvre de l’équipe montréalaise de Panache Digital Games, n’est peut-être pas pour tout le monde et mettre assurément votre patience à l'épreuve, mais l’aventure, celle de l’être humain (!), est majestueuse et assurément unique. Et, surtout, qui n’a jamais eu envie d’incarner un primate dans un jeu vidéo?

Disponible sur: PS4, Xbox One et PC

Bloodroots

Dans Bloodroots, tout peut servir à vous frayer un chemin à travers la quête de vengeance de M. Wolf: hache, sabre, carotte et même un gros thon géant!

Rapide et satisfaisant, le titre développé à Montréal par Paper Cult sert aux amateurs de jeux de la trempe de Hotline Miami un défouloir rapide, sanglant et doté de dialogues bien cocasses à la sauce québécoise. De quoi changer le mal de place après une longue journée!

Disponible sur: PS4, Switch et PC

Chariot

Chariot est un sympathique jeu de plateformes, conçu à Québec par Frima Studio, où une princesse et son fiancé doivent, sans farce, transporter la dépouille du roi décédé dans un chariot à travers des catacombes!

Ajoutez à tout ça une dose d’humour, des environnements charmants et une poignée d’énigmes et vous obtenez un jeu parfait pour décompresser un peu.

Disponible sur: PS4, PS3, Xbox One , Switch, Wii U, Apple TV et PC

Dead by Daylight

Les titres multijoueurs asymétriques sont en vogue ces temps-ci et, parmi les jeux qui mènent la marche, on retrouve un produit montréalais de Behaviour Interactive: Dead by Daylight!

Dans celui-ci, un joueur incarne un tueur sanguinaire, alors que les quatre autres participants tentent de lui échapper. Un vrai scénario de film d’horreur de série B... et c’est exactement ce qu’on aime! En plus, Dead by Daylight est constamment mis à jour avec du nouveau contenu. Une bonne excuse pour y retourner souvent!

Disponible sur: PS4 , Xbox One , Switch , PC (et bientôt sur iOS et Android)

Flinthook

Un platformer 2D? Pourquoi pas! Un platformer 2D où on utilise un grappin pour se déplacer dans un monde de pirates de l’espace, le tout saupoudré d’éléments rogue-like? Ouf, là on parle!

Le rythme effréné de Flinthook, développé par Tribute Games à Montréal, risque de vous donner quelques petites palpitations, mais il s’avère l’un des points forts du jeu, tout comme ses environnements aussi cocasses qu’originaux.

Disponible sur: PS4, Xbox One , Switch et PC

The Inner Friend

Pas exactement un jeu d’horreur, The Inner Friend risque malgré tout de vous brasser et de vous laisser, par moments, pantois.

De ce fait, les Montréalais de Playmind vous invitent ici à vous plonger dans les souvenirs d’enfance, les cauchemars et les peurs d’un personnage mystérieux. Somme toute, préparez-vous pour une expérience aussi différente que dépaysante!

Disponible sur: PC

Journey to the Savage Planet

Aventure déjantée d’exploration spatiale, Journey to the Savage Planet est l’œuvre de l’équipe montréalaise de Typhoon Studios, constituée de vétérans d’Ubisoft, d'Electronic Arts et de WB Games Montréal. Le studio a d’ailleurs été acquis depuis peu par Google.

Dans le premier titre de Typhoon, on doit arpenter une planète inconnue et décider si celle-ci est habitable pour une colonie humaine. Déjanté et coloré, Journey to the Savage Planet n’est pas sans rappeler l’univers de No Man’s Sky... l’humour et le doublage québécois en prime!

Disponible sur: PS4 , Xbox On e, PC

Kona

Comment rester indifférent devant une histoire de détectives campée dans le Nord-du-Québec des années 70 et narrée par l’excellent Guy Nadon?

Eh bien, voilà exactement ce qu’offre Kona, un jeu d’aventure à la première personne conçu à Québec par l’équipe de Parabole. L’intrigue vous gardera aux aguets... et vous permettra de vous immerger dans l’hiver québécois dans le confort de votre salon!

Disponible sur PS4, Xbox One , Switch et PC

Light Fall

Si vous craquez pour les jeux de plateformes atypiques, vous vous devez de découvrir le très joli monde à la fois sombre et coloré de Light Fall.

Mis au monde à Québec par Bishop Games, le titre propose en fait littéralement de créer vos propres plateformes pour explorer les niveaux du titre en vous propulsant vers de nouvelles directions et en évitant les pièges dissimulés un peu partout. Ingénieux!

Disponible sur: Switch et PC

The Messenger

Les fans de metroidvania, jeux rétro et histoires de ninja risquent fort bien de tomber amoureux de The Messenger, jeu d’action/plateforme 2D développé à Québec et qui a récolté un grand succès auprès des critiques et des joueurs depuis sa sortie en 2018.

Gorgé d’humour et de défis, The Messenger a également reçu l’été dernier un DLC gratuit tout aussi réussi, intitulé Picnic Panic.

Disponible sur: PS4, Switch et PC

Mirador

Vous aimez tout particulièrement les batailles avec les boss de jeux vidéo? Mirador saura fort probablement vous rassasier. Et pourquoi donc? Parce que le titre de l’équipe de Sauropod Studio, à Montréal, ne propose que ça!

En ligne, en coopération ou en solo, Mirador vous confronte de ce fait constamment à différents boss créés par d’autres joueurs. Détruisez-les pour ensuite construire votre propre sentinelle et faire la vie dure à vos adversaires ailleurs dans le monde. De l’action, vous n’en manquerez pas ici.

Disponible sur: PC

Outlast 1 et 2

Le studio montréalais Red Barrels s’est bâti toute une réputation dans le monde de l’horreur avec sa série Outlast... et inutile de mentionner que c’est amplement mérité.

Que vous arpentiez les corridors angoissants de l’hôpital psychiatrique abandonné du premier volet ou le sinistre village du deuxième, les deux jeux de la franchise sauront vous terrifier à coup sûr avec leur exploration à la première personne... et des moyens de défense assez inexistants!

Disponibles sur: PS4 , Xbox One , Switch et PC

Overloot

Vous aimez gérer vos inventaires dans Diablo et Skyrim, au point où vous en oubliez presque le reste du jeu? Développé à Québec par BKOM Studios, Overloot pourrait bien retenir votre attention!

Au lieu de contrôler le personnage, on y gère plutôt son inventaire, en s’assurant qu’il a en main une armure, une arme et un bouclier adéquats, et qu’en même temps, sa sacoche d’équipements ne se remplit pas trop vite. Et, pour le reste, le protagoniste s’en occupe par lui-même! C’est rafraîchissant et idéal pour perdre un peu de temps dans le transport en commun.

Disponible sur: iOS et Android

Pixelings

Troisième collaboration entre le studio montréalais Outerminds et PewDiePie, Pixelings propose cette fois-ci de partir à la recherche de sympathiques petites créatures disparues.

Au menu: des combats en ligne, un doublage de la vedette de YouTube elle-même et un système de collecte d’adorables monstres... à l’image d’une franchise bien-aimée de tous. Lancé en novembre, Pixelings a déjà conquis bien des gens sur les plateformes mobiles. Serez-vous les prochains?

Disponible sur: iOS et Android

Ultimate Chicken Horse

(À peu près) tout le monde réserve un petit endroit dans son cœur pour les jeux de party adorablement ridicules... et Ultimate Chicken Horse mérite amplement ce titre.

Le but de l’opus développé à Montréal par Clever Endeavour Games? Accompagné de ses amis, ou d’étrangers en ligne, il faut concevoir un niveau de plateformes trop difficile pour ses adversaires, mais assez facile pour soi-même! Surtout que si tout le monde réussit à le compléter, personne n’a de point... Bref, un bon plan de rechange à vos soirées dominées par Super Mario Party!

Disponible sur: PS4, Xbox One , Switch et PC

Visage (accès anticipé)

Autre jeu d’horreur psychologique à la première personne, Visage risque de rappeler quelques souvenirs légèrement traumatisants à celles et ceux qui ont dévoré P.T. sur la PS4.

Disponible en accès anticipé, le premier titre de SadSquare Studio, établi à Montréal, propose ainsi aux plus courageux d’explorer les recoins d’une maison en constante transformation et, vous l’aurez deviné... pas toujours accueillante! La sortie définitive du titre est prévue pour l’été 2020.