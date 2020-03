Gros rabais chez Sony: doubles réductions pour les membres PS Plus

Une nouvelle vente est en cours sur le PlayStation Store qui offre des rabais sur une panoplie de titres pour ses consoles.

La vente nommée «doubles réductions» offre un cadeau additionnel pour les membres PS Plus en ajoutant un autre rabais sur chaque titre en vente.

On a déniché quelques titres à rabais qui ont attiré notre attention. Nous incluons le prix original, le prix de la première réduction, et le prix PS Plus. Bon magasinage!

Mortal Kombat 11

79,99$

Avec rabais: 55,99$

Avec PS Plus: 31,99$

Rocket League

26,99$

Avec rabais: 20,24$

Avec PS Plus: 13,49$

Madden NFL 20

79,99$

Avec rabais: 55,99$

Avec Ps Plus: 31,99$

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

79,99$

Avec rabais: 55,99$

Avec PS Plus: 26,39$

World War Z

53,49$

Avec rabais: 34,76$

Avec PS Plus: 16,03$

Sniper Elite 4

79,99$

Avec rabais: 47,99$

Avec PS Plus: 15,99$

Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition)

79,99$

Avec rabais : 55,99$

Avec PS Plus: 31,99$





Rise of the Tomb Raider (20e anniversaire)

79,99$

Avec rabais: 45,59$

Avec PS Plus: 11,19$

Battlefield V

51,99$

Avec rabais: 33,79$

Avec PS Plus: 15,59$

Dying Light

29,99$

Avec rabais: 22,49$

Avec PS Plus: 14,99$

Cities Skylines

53,49$

Avec rabais: 34,76$

Avec PS Plus: 16,03$

Burnout Paradise (Remastered)

25,99$

Avec Rabais : 18,19$

Avec PS Plus: 10,39$

Allez voir le PlayStation Store pour remplir votre ludothèque! La vente se termine le 8 mars.