Half Life: Alyx pourrait paver la voie à d’autres nouveaux jeux pour la franchise de Valve, indiquent des créateurs

Plusieurs sont tombés en bas de leur chaise, en novembre dernier, en apprenant qu’un nouveau jeu tiré de l’univers de Half-Life sortirait très bientôt. Soyons francs, c’est un retour que l’on attendait plus depuis très longtemps!

Cependant, le prochain volet de la série, nommé Alyx et prévu pour le 23 mars, pourrait bien paver la voie à d’autres Half-Life, et ce, plus rapidement que ce à quoi Valve nous a habitués.

En entrevue avec IGN, deux développeurs de Half-Life: Alyx, Chris Remo et Robin Walker, ont ainsi soutenu qu’ils aimeraient continuer de créer des jeux pour la franchise après avoir «vraiment, vraiment aimé travailler dans cet univers».

«On espère que tout le monde aime le jeu et qu’ils en voudront plus. [...] On a vraiment aimé le construire, c’était beaucoup de plaisir de retourner [à Half-Life] et de livrer, on le souhaite, ce que les gens attendaient de nous. J'espère qu’on arrivera à en construire davantage», a précisé Walker.

Ce dernier a ajouté qu’il espérait pouvoir proposer du nouveau aux fans «beaucoup plus rapidement que la dernière fois».

En ce sens, est-ce que l’engouement pour Alyx pourrait raviver les chances de voir un Half-Life 3 devenir réalité?

Il n’y a pas d’indications précises de ce côté, mais le fait de voir des gens de Valve enthousiastes quant à l’avenir de la franchise s’avère tout de même encourageant.

D’ici là, on pourra mettre la main sur Half-Life: Alyx le 23 mars prochain... à condition d’avoir un PC assez performant et un casque VR!

