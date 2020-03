Les missions secondaires dans Final Fantasy VII seront «aussi grandes que la quête principale», selon le réalisateur du jeu

Dans environ un mois, les fans de Final Fantasy pourront se procurer le remake de FFVII et revisiter ce classique du gaming. L'un des réalisateurs du jeu, Tetsuya Nomura, a donné beaucoup de détails dans une entrevue avec 4Gamer traduite par DualShockers.

Dans l'entrevue, Nomura a déclaré que le premier personnage à être revampé serait Barret:

«Le niveau de réalisme ajouté au design de Barret, en comparaison avec son look original, a servi de ligne directrice sur le niveau de réalisme à ajouter aux autres personnages», a-t-il déclaré.

Square Enix

Nomura a expliqué que la production a éprouvé des difficultés à trouver la bonne voix pour la version enfant de Cloud:

«Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un qui pourrait faire la voix de Cloud jeune. Finalement, nous nous sommes décidés sur un enfant venant d'un coin rural. Il est venu avec ses parents à Tokyo pour enregistrer [la voix]. Je suis content que nous ayons été si méticuleux et patients avec le casting, parce que sa voix est maintenant parfaite», a déclaré Nomura.

Concernant le système de combat:

«Depuis le début du développement, on a refait le système de combat à plusieurs reprises. Les systèmes Real-Time et Active Time Battle sont intrinsèquement opposés, alors les fusionner nécessitait beaucoup d'essais-erreurs. Je dois souligner le travail du staff qui a persévéré, créant le système de combat qu'on a en gérant les embûches et en trouvant le bon équilibre», explique le réalisateur.

Square Enix

Une information qui risque d'intéresser autant les fans de l'original que les nouveaux joueurs concerne les missions secondaires.

«Nous avons conçu les contenus des quêtes secondaires pour qu'elles soient aussi grandes que la quête principale. Au début, l'équipe de développement préparait encore plus de contenu, mais il aurait été impossible de tout faire sans prendre des raccourcis, alors nous avons priorisé la qualité», explique Nomura. «Malgré ça, le jeu est très grand, il y beaucoup d'endroits à explorer et vous pouvez même vous déplacer avec des véhicules dans certaines situations».

À REGARDER

Si l'on se fie aux commentaires de Nomura, FFVII a demandé énormément de travail et chaque étape du développement a été réfléchie. Même si le jeu sortira en plusieurs chapitres à acheter, on croit qu'on va en avoir en masse pour notre argent.

Final Fantasy VII arrive le 10 avril 2020. Une démo est disponible sur le PlayStation Store en ce moment!

Lisez le reste de l'entrevue sur DualShockers.