The Last of Us: HBO prépare une adaptation pour la télé

Le créateur de la série HBO Chernobyl prépare une adaptation du jeu vidéo The Last of Us, a-t-on appris via The Hollywood Reporter ce midi.

Craig Mazin (Chernobyl) sera accompagné de Neil Druckmann, le scénariste et directeur créatif du célèbre jeu The Last of Us, dans ce projet qui devrait être présenté sous forme de série télé. Le président de Naughty Dog, Evan Wells, sera l'un des producteurs.

La série revisitera les événements du premier jeu, confirme The Hollywood Reporter. Mais, il y a toutefois une possibilité que des événements du deuxième jeu, prévu en mai 2020, soient explorés.

Il est rassurant de voir que Druckmann joue un rôle important dans le développement de la série télé; The Last of Us est, après tout, un jeu qui a marqué l'histoire du gaming. Et, c'est Druckmann que l'on doit remercier pour ça.

Mazin, quant à lui, a connu énormément de succès avec l'excellente série Chernobyl. Il se décrit comme un grand fan du jeu Last of Us et du travail de Druckmann:

«Neil Druckmann est sans aucun doute le meilleur conteur qui travaille dans le monde du jeu vidéo, et The Last of Us est sa plus belle œuvre. Avoir le privilège d'adapter ce chef-d'œuvre est un rêve, pour moi, depuis plusieurs années, et je suis honoré de pouvoir le faire avec Neil.»

Le respect est mutuel, Druckmann étant un grand fan de l'atmosphère créée par Mazin dans la sombre série Chernobyl.

Une date de diffusion n'a pas été divulguée pour le moment. Le 29 mai 2020 cependant, on pourra mettre la main sur le jeu The Last of Us Part II, qu'on attend depuis des années!

