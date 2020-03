Voici les prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store en mars

Une nouvelle semaine, une nouvelle fournée de titres gratuits du côté de l’Epic Games Store!

Si, en ce moment, le jeu de stratégie en temps réel Offworld Trading Company et le platformer aux accents rogue-like Gonner sont offerts sans frais, on connaît désormais les titres PC que les usagers de l’Epic Games Store pourront découvrir gratuitement la semaine prochaine.

Ainsi, dès le jeudi 12 mars, la boutique en ligne donnera gracieusement aux joueurs A Short Hike, Anodyne 2: Return to Dust et Mutazione.

A Short Hike vous verra incarner un adorable petit oiseau en pleine randonnée en nature, alors que Anodyne 2: Return to Dust vous fera explorer des univers atypiques en 3D et des donjons en 2D dans une expérience aussi atypique qu’intrigante.

Quant à Mutazione, il s’agit d’une aventure décrite comme un «feuilleton mutant où commérages et surnaturel se mêlent» et où vous devrez à la fois sauver un village et réfléchir au sens de la vie. Bref, un jeu à découvrir!

Notons que les titres gratuits de cette semaine le seront jusqu’au 12 mars à 11h, moment où la prochaine sélection, incluant A Short Hike, Anodyne 2: Return to Dust et Mutazione, sera proposée sans frais.

