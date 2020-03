Amnesia: Rebirth, la suite du terrifiant jeu d’horreur, arrivera en 2020

Vue par plusieurs comme l’une des franchises de jeux vidéo les plus terrifiantes, Amnesia sera de retour, plus tard cette année, avec un tout nouveau volet.

Alors que les rumeurs se multipliaient depuis quelques jours, on se doutait que le développeur de la série, Frictional Games, préparait quelque chose de gros...

Intitulé Amnesia: Rebirth, le titre prendra place une fois de plus dans le monde de Dark Descent, plus particulièrement dans le désert algérien, comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée ce vendredi.

On y suivra un nouveau personnage, Tasi Trianon, dans un «périple à travers la dévastation et le désespoir, la terreur personnelle et la douleur», où les «limites de la résilience humaine» seront explorées.

Bref, ça ne risque pas tellement d’être reposant!

Surtout que Frictional Games promet, dans son annonce, de «mettre les joueurs au défi de rester calmes devant la terreur inimaginable»...

Amnesia: Rebirth paraîtra à l’automne 2020 sur PS4 et PC. On a hâte et un peu peur en même temps!

