Notre casting de rêve pour la série The Last of Us

C'est confirmé: HBO prépare une adaptation télé du jeu The Last of Us! Comme plusieurs de nos lecteurs, on a très hâte, et on est aussi un peu inquiets. Comment adapter un tel classique?

Malgré nos craintes, il est rassurant de savoir que Craig Mazin et Neil Druckmann seront les leaders de ce projet. La série est en bonnes mains.

On a pensé à quelques acteurs qui pourraient incarner les rôles principaux de la série. Évidemment, ce n'est que notre casting de rêve; rien d'officiel!



Joel

Josh Brolin

Hugh Jackman

Michael Fassbender

Ellie

Kaitlyn Dever

Jessica Barden

Sophia Lillis





Bill

Bruce Campbell (On veut Bruce Campbell dans tout)

W. Earl Brown





Marlene

Samira Wiley

Sydelle Noel

Tommy

Nikolaj Coster-Waldau (Nikolaj ferait un excellent Joel aussi)

Charlie Hunnam



Tess

Lauren Cohan

Lena Headey