Resident Evil 3: voyez les (immenses) différences entre le remake et l’original dans cette vidéo de 16 minutes

On se doutait bien que le remake de Resident Evil 3 allait être bien différent du titre original de Capcom, mais disons que de voir les deux jeux côte à côte s’avère encore plus surprenant.

Dans une vidéo d’un peu plus de 16 minutes, les gens de la chaîne YouTube de PlayStation, accompagnés du producteur de Capcom, Peter Fabiano, s’efforcent ainsi de comparer minutieusement l’opus de 2020 à celui de 1999, paru sur la PlayStation originale.

Ça vaut le visionnement!

Inutile de dire qu’à peu près tout dans la refonte est plus joli, plus vaste et mieux optimisé que dans le titre original. Cela dit, l’esprit du classique semble encore profondément là, ce qui est de très bon augure pour ce nouveau volet.

En tout cas, si cette vidéo ne vous donne pas envie de rencontrer (à nouveau) le charmant Nemesis, on se demande bien comment vous pouvez rester de glace...!

Pour tous les autres qui sont aussi excités que nous, le remake de Resident Evil 3 paraîtra le 3 avril sur PS4, Xbox One et PC.

