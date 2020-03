Un prototype de la «Nintendo Play Station» vient d’être vendu pour une somme record aux enchères

Connaissez-vous la «Nintendo Play Station»?

Collaboration abandonnée entre les deux géants japonais du divertissement, un prototype de cette étrange console, datant de 1992, vient juste d’être vendu pour une somme record aux enchères, soit 360 000$ US.

En ce sens, il s’agit, à ce jour, de la plus haute somme jamais déboursée lors d’une telle vente pour un article provenant du monde des jeux vidéo.

Selon Kotaku, le prototype mis aux enchères chez Heritage Auctions avait d’abord appartenu à l’ancien président de Sony Computer Entertainment America, Olaf Oafsson, avant de passer aux mains d’un homme du nom de Terry Diebold.

Photo courtoisie Heritage Auctions

Ce dernier aurait conservé la console dans son grenier jusqu’en 2015, moment où son fils serait tombé sur l’appareil avant d’en partager des photos sur le web... et de découvrir par le fait même la valeur décuplée de celui-ci.

À ce sujet, Diebold aurait notamment refusé précédemment une offre de 1,2 M$ US, préférant tenter sa chance lors d’un encan... et on connaît la suite.

360 000$, c’est bien, mais 1,2 M$? C’est une autre paire de manches.

Photo courtoisie Heritage Auctions

Pour celles et ceux qui regardent les photos de la Nintendo Play Station avec incrédulité, sachez qu’il s’agit de la première «création» de Sony dans le domaine des jeux vidéo et se veut essentiellement une Super Nintendo (SNES) dotée d’un lecteur CD.

Il y aurait toutefois eu à cette époque un désaccord entre les deux entreprises et c’est à ce moment que Sony aurait décidé de voler de ses propres ailes, donnant vie à l’iconique PlayStation, première du nom.

Et à choisir, je crois que pas mal tout le monde préfère la PlayStation à la «Play Station»...

À regarder