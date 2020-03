Call of Duty: Warzone, le «battle royale» de Modern Warfare, sortira ce mardi et sera gratuit

Après une véritable avalanche de rumeurs, on le sait désormais de source certaine: le mode «battle royale» de Call of Duty: Modern Warfare, intitulé Warzone, sera disponible gratuitement dès ce mardi 10 mars.

De ce fait, celui-ci sera non seulement ajouté à Modern Warfare, mais pourra aussi être téléchargé sans frais pour celles et ceux qui ne possèdent pas le plus récent Call of Duty.

Image courtoisie Activision

Concrètement, les joueurs de Modern Warfare pourront essayer Warzone en premier dès 11h demain, tandis que la version «indépendante» du volet multijoueur sera en ligne dès 15h.

Image courtoisie Activision

Dans une bande-annonce mise en ligne par Activision, on découvre par ailleurs que plusieurs informations «coulées» depuis quelques semaines étaient véridiques.

Ainsi, jusqu’à 150 joueurs pourront croiser le fer, dans des équipes de trois, dans la ville fictive de Verdansk, et ce, à travers deux modes de jeu, le classique Battle Royale et Plunder, où les participants devront notamment amasser de l’argent en défaisant leurs adversaires et en effectuant différentes missions.

Image courtoisie Activision

Également, cinq différents types de véhicules pourront être pilotés dans Warzone, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Plus particulièrement, il sera possible de prendre possession d’un VTT, d’une Jeep, d’un VUS, d’un camion lourd ou d’un hélicoptère.

Image courtoisie Activision

Pour en apprendre plus sur cette nouvelle aventure, Activision a mis en ligne un intéressant billet de blogue détaillant l’ensemble des facettes de son nouveau «battle royale».

Image courtoisie Activision

Rappelons que Call of Duty: Warzone sera disponible gratuitement, dès le mardi 10 mars, sur PS4, Xbox One et PC.

