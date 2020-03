L’acteur franco-suédois Max von Sydow meurt à 90 ans

PARIS | L’acteur franco-suédois Max von Sydow, d'abord connu pour son rôle iconique dans The Exorcist (1973), est décédé à 90 ans, a annoncé lundi son épouse dans un communiqué transmis par son agent.

«C’est le cœur brisé et avec une infinie tristesse que nous avons l’extrême douleur de vous annoncer le départ de Max von Sydow le 8 mars 2020», a annoncé la productrice Catherine von Sydow, confirmant une information de Paris Match.

Max Von Sydow est notamment connu pour son rôle du prêtre dans The Exorcist (1973). Nous avons pu le voir, plus récemment, dans Star Wars: The Force Awakens, dans le rôle de Lor San Tekka, ainsi que dans la série Game of Thrones dans le rôle de La Corneille à trois yeux (Three-Eyed Raven).

Plus de détails suivront.