L’Apple Watch pourrait proposer le suivi du taux d’oxygène sanguin

Le site spécialisé 9To5Mac rapporte qu’Apple serait sur le point d’ajouter une fonctionnalité de mesure du taux d’oxygène présent dans le sang à ses montres connectées.

En plus d’améliorer les fonctionnalités d’électrocardiogramme (ECG) de l’Apple Watch, la firme de Cupertino (États-Unis) pourrait permettre à l’appareil de mesurer l’oxygénation sanguine du porteur. Cette fonctionnalité n’est toujours pas proposée, à ce jour, sur les montres connectées d’Apple, contrairement à celles de Garmin ou de Fitbit.

L’information a été diffusée par le site 9To5Mac, qui a eu accès à une partie du code de la prochaine mise à jour de l’iOS. À en croire le site, la montre pourra prévenir son utilisateur si son oxygénation sanguine descend sous le seuil «normal», de la même manière qu'elle prévient déjà son utilisateur d’une arythmie cardiaque.

Reste à savoir si cette nouvelle fonctionnalité nécessitera l’ajout d’un capteur, l’achat d’une nouvelle montre, ou si un simple logiciel pourra être ajouté à la montre actuelle.

En plus de cette fonctionnalité, le code a révélé que l’électrocardiographe sur les montres des Séries 4 et 5 sera amélioré, car l’appareil souffrirait actuellement de certains dysfonctionnements lorsque le cœur bat entre 100 et 120 battements par minute.

Bien que le fabricant n’ait pas confirmé ces rumeurs et qu’aucune date de mise à jour ou de lancement n’ait été évoquée, on devrait en apprendre plus à l’occasion de l’arrivée sur le marché de la Série 6 de l’Apple Watch et de la prochaine mise à jour de son système d’exploitation.