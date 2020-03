Legend of Zelda: il réussit à passer Breath of the Wild sans marcher une seule fois [VIDÉO]

Breath of the Wild a beau être paru il y a trois ans, les internautes continuent de trouver toutes sortes de façons inhabituelles de compléter le plus récent Legend of Zelda.

Après un speedrunner qui s’est efforcé de nourrir tous les chiens d’Hyrule en un temps record et d’autres qui foncent droit vers Ganon équipés d’une simple branche d’arbre, un joueur a réussi à passer Breath of the Wild sans marcher (ou courir) une seule fois.

Oui, vous avez bien lu!

Repéré par Polygon, l’exploit du streameur PointCrow n’en est ainsi pas un de vitesse, mais plutôt d’ingéniosité, alors que ce dernier doit trouver une façon de mener Link à travers l’immense monde de Breath of The Wild.

Ce faisant, PointCrow fait sauter, grimper et rouler le personnage, dévale les montagnes en utilisant un bouclier et catapulte même son petit guerrier à l’aide de bombes.

Bref, vous aurez compris que l’exercice est plutôt fastidieux. Cela dit, malgré les (nombreux) obstacles qu’il rencontre sur son chemin, et la mort fréquente de Link, le joueur complète l’aventure en un peu plus de 7h25 après un combat «particulier» face à Ganon.

C’est quelque chose!

Notons que ce n’est pas la première fois que PointCrow réussit à terminer Breath of the Wild d’une façon atypique.

Par le passé, il est déjà parvenu à battre le jeu en n’utilisant que des bombes ou en ne regardant carrément pas sa Switch... mais plutôt les commentaires de sa diffusion sur Twitch.

Voilà un vrai pionnier!

