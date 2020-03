Adidas lance sa première semelle connectée

Adidas, en partenariat avec Google, a développé une semelle permettant d'interagir physiquement avec le jeu FIFA Mobile.

Cette nouvelle semelle bénéficie de la technologie Jacquard by Google et est compatible avec n'importe quel type de chaussure. Elle permet au joueur de relever différents défis afin d'améliorer la note générale de son équipe. Elle intègre une balise capable par exemple de mesurer la distance parcourue par les joueurs et leur vitesse, mais aussi la puissance des frappes.

Tout cela est rendu possible grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique avancés de cette balise, sensible au moindre mouvement de pied. En réalisant plusieurs défis ponctuels ou bien en remplissant des objectifs à plus long terme, les utilisateurs gagnent des récompenses pour leur équipe et leurs joueurs. La semelle apparaît ainsi comme un véritable accessoire de jeu.

Annonce FIFA Mobile | Adidas GMR



Il ne s'agit pas du premier produit équipé de la technologie Jacquard by Google. Levi's a notamment lancé plusieurs vestes également équipées d'un module sur l'avant de la manche, grâce auquel il est facile d'interagir avec son téléphone intelligent, que ce soit pour passer ou répondre à des appels, prendre des photos à distance, écouter de la musique sur une enceinte, recevoir des alertes, etc. Il est également possible de personnaliser certains gestes.

Pour rappel, l'idée du projet Jacquard est de pouvoir transformer n'importe quel vêtement en surface tactile interactive.

De son côté, le jeu FIFA Mobile est à télécharger depuis l'App Store (iOS) et Google Play (Android).

