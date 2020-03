DOOM Eternal : DOOMicorn verra le jour et personne ne l’a demandé

Vous ne pensiez pas voir ça un jour... et pourtant Bethesda nous a donné quelque chose que personne n’avait demandé: un costume de licorne pour Doom Guy.

Dans une courte vidéo parue mardi matin, Bethesda nous offre un avant-goût des costumes que vous pouvez choisir pour habiller Doom Guy.

On peut y admirer notre héros dans son armure classique de Doom de 1993, dans un look à moitié zombie et même portant des bottes et des gants enflammés. Toutefois, on ne pensait voir Doom Guy dans un habit blanc et rose, avec des ailes dans le dos et une tête de licorne en guise de couvre-chef. Et pourtant, c'est ce qui conclut la vidéo!

On apprend que cette apparence sera une exclusivité pour les membres Twitch Prime (compris dans l'abonnement Amazon Prime).

L’apparence majestueuse fait partie d’un pack tout aussi magique:

Une variante «Purple Pony»

Une variante «Night-mare»

Pour le mode multijoueur :

Une base de podium «Magic Meadow»

Une base de podium «For Those Who Dare to Dream!»

Une pose animée «Clip Clop»

Une animation d’introduction «Haymaker»

Une animation de victoire «Horsing Around»

Un avatar «Love Conquers All»

Une plaque et un titre «Super Sparkle Slayer»

Doom Eternal sortira le 20 mars sur PlayStation 4, Xbox One, Windows PC ainsi que Google Stadia. Une version pour Nintendo Switch est présentement en développement.

