NFL: 2K va recommencer à faire des jeux de football très bientôt... mais ce sera autre chose qu’une simulation

Vous rappelez-vous l’époque dorée des jeux de sports où personne n’avait de licence exclusive et à peu près n’importe quel studio pouvait tenter de produire son propre titre sportif?

Ces glorieux moments semblent bien loin, mais le quasi-monopole d’EA Sports, du moins dans le monde du football, pourrait commencer à s’effriter dès l’année prochaine, alors que 2K Games a annoncé ce mardi qu’il avait conclu une entente de plusieurs années avec la NFL pour une nouvelle série de jeux.

Attention, par contre, cette prochaine franchise en sera une «d’expériences de jeu de football qui ne sont pas des simulations» («non-simulation football game experiences»), rapporte Polygon.

En ce sens, les jeux Madden NFL d’EA Sports demeureront, pour le moment, les seules simulations de football sur le marché en raison de son entente précédente avec la ligue.

Évidemment, on se demande bien ce que 2K prépare. Un jeu de sport qui n’est pas une simulation? Peut-on s’attendre à un genre de NFL Blitz ou de NFL Street?

En fait, selon le président de 2K, David Ismailer, l’entreprise produira «de multiples jeux vidéo centrés sur des expériences amusantes, accessibles et sociales».

Peu importe ce que cela veut dire exactement, 2K Games travailleraient en ce moment sur plusieurs titres différents simultanément, alors qu’un premier opus pourrait paraître dès avril 2021.

Soulignons que la nouvelle entente entre l’éditeur et la NFL n’inclut que les droits sur la ligue et ses équipes... et non pas les joueurs de celles-ci.

Il faudra donc que 2K tente de signer une seconde entente avec l’Association des joueurs de la NFL afin de pouvoir utiliser leur image dans ses nouveaux jeux.

Alors que pensez-vous de ce nouveau développement dans l’univers des jeux de sport?

