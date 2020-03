Rappel amical: les Tamagotchis existent toujours

On voulait vous rappeler qu’il est encore possible, en 2020, de se procurer les petits compagnons de poche qui étaient si populaires à la fin des années 90, et qu’ils sont toujours aussi irritants qu’avant.

Aviez-vous besoin de cette information? Sûrement pas. Est-ce que ça vous gruge quand même l’intérieur d’en acheter un parce que vous êtes un éternel nostalgique comme nous? Certainement!

Combien de fois avez-vous tué votre compagnon de poche? Combien de fois on vous l'a confisqué en classe?

Si vous avez envie de revivre l'aventure Tamagotchi, voici où vous pouvez vous procurer quelques modèles.

Pour les puristes

Tamagotchi édition originale, 24,99$

Pour les «vedges»

Tamagotchi Édition Gudetama, 33,20$

Pour les fans de Pac-Man

Tamagotchi Édition 40e anniversaire de Pac-Man, sortie prévue le 15 mars 2020

Pour les fans de Digimon qui existent peut-être encore

Tamagotchi Édition 20e anniversaire de Digimon, 49,95$

Pour ceux qui vivent en l'an 3020

Tamagotchi On, à partir de 72,35$

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

À noter que notre collègue a acheté l'édition arc-en-ciel en lisant cet article.

