Squeeze s’associe avec Marvel Studios

Le studio québécois Squeeze poursuit son ascension dans le monde de l’animation. Il créera cinq épisodes de la nouvelle série What If ? de Marvel Studios qui seront mis en ligne à l’été 2021 sur la plateforme Disney+.

« Ils étaient à la recherche d’un partenaire pour cette nouvelle série. On leur a présenté notre travail et ils sont tombés en amour. C’était ce qu’ils recherchaient », a lancé Denis Doré, président et cofondateur de Squeeze, lors d’un entretien.

La boîte d’animation de Québec a rencontré les gens de l’entité de Marvel Studios, qui est derrière les films de la franchise, lors d’une tournée à Los Angeles, l’été dernier, visant à dénicher des partenaires potentiels.

Denis Doré a senti, lors des premières discussions, que le courant passait.

« On a réalisé des contrats avec Disney, Warner, Universal, Illumination, Ubisoft, et Marvel était sur notre liste des gens à atteindre. On veut travailler avec les plus grands et je suis très fier de constater que la créativité et le talent de nos artistes rayonnent avec force jusqu’à Hollywood. Ça nous permet de grandir en tant que studio et de réinvestir ensuite dans nos productions originales », a précisé Denis Doré.

La série What If ? est basée sur les « comic books » où les parcours des superhéros sont modifiés. On peut retrouver Spider Man au sein des Fantastic Four, on peut l’imaginer dans un rôle de méchant et on peut s’interroger sur ce qui serait arrivé si Wolverine avait tué Hulk. Les possibilités sont multiples.

« Les superhéros que l’on connaît se retrouvent dans des contextes différents, ce qui amène une histoire inattendue », a expliqué Denis Doré .

Top secret

Ce contrat, qui va mobiliser jusqu’à 80 employés des bureaux de Québec et de Montréal, est en chantier depuis l’automne. Tout se déroule dans le secret le plus total.

« C’est sécurité maximale. On ne peut pas dire grand-chose, mais nous sommes tous excités par ce projet », a précisé Denis Doré.

Parmi les rumeurs qui circulent, depuis que Marvel Studios a dévoilé ce projet en juillet dernier, lors du Comic-Con de San Diego, il y celle qu’il pourrait y avoir un épisode où le sérum qui a fait de Captain America un super combattant soit injectée à l’agente Parker et un autre où Jane Foster deviendrait la propriétaire du marteau à la place de Thor.

Les acteurs Mark Ruffalo (Bruce Banner), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Chris Hemsworth (Thor), Nathalie Portman (Jane Foster) et Chadwick Boseman (Black Panther) ont accepté de prêter leur voix à leur personnage.

La première saison de What If ? comptera dix épisodes et une deuxième saison a été confirmée.

« On a l’espoir de faire plus que les cinq épisodes commandés et on travaille avec eux pour du long terme », a fait savoir Denis Doré.