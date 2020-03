Le calendrier des sorties des nouveaux MacBook se précise

Apple prévoirait de sortir de nouveaux MacBook Air et MacBook Pro dès le printemps, avant de lancer ses premiers ordinateurs portables dotés de puces ARM à l'automne 2020, selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo (TF Securities).

Apple devrait renouveler, dès le printemps, sa gamme de MacBook Air et de MacBook Pro. En ce qui concerne le MacBook Pro, une version 14 pouces devrait remplacer l'actuelle 13 pouces. D'autre part, ces nouveaux ordinateurs devraient être dotés de claviers ciseaux (et non plus de type «papillon»), à l'image du MacBook Pro 16 pouces sorti fin 2019, par ailleurs le plus puissant jamais sorti par Apple. Selon Ming-Chi Kuo, le déclin de l'épidémie de coronavirus en Chine devrait favoriser une reprise de la production dès la fin mars.

Mais l'annonce la plus spectaculaire est attendue à l'automne, avec le lancement des premiers MacBook Air et MacBook Pro équipés de puces ARM signées Apple, au détriment donc des processeurs d'Intel. Pour rappel, ce type de puces est développé en interne par de nombreux constructeurs disposant d'une licence ARM, permettant d'utiliser l'architecture propre à la société britannique. Elles sont, par exemple, présentes dans tous les téléphones intelligents du marché.

Ming-Chi Kuo voit même plus loin puisqu'il évoque, d'ores et déjà, un nouveau portable au design complètement repensé à la mi-2021, sans plus de précisions pour le moment. Les plus optimistes espèrent (enfin) un premier MacBook doté d'un écran tactile.

