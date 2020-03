Le prochain jeu de CD Projekt Red est déjà en développement... et ce n’est pas The Witcher 4

On se doutait bien qu’à l’approche de la sortie de Cyberpunk 2077, le studio CD Projekt Red travaillait déjà sur son prochain projet. Eh bien, c’est maintenant chose confirmée, parole d’Adam Kiciński, PDG de l’entreprise polonaise.

«Nous travaillons déjà sur notre prochain jeu solo, en créant un concept clair en attendant de pousser le développement plus loin», a-t-il mentionné lors d’une conférence avec des investisseurs, rapportée par EuroGamer.

Fait intéressant, toutefois, ce prochain jeu ne sera pas The Witcher 4 et ne mettra fort probablement pas de l’avant notre bon vieux Geralt of Rivia.

«J’ai déjà dit qu’il n’y aurait pas de Witcher 4. J’ai clairement dit que Witcher était une trilogie. En même temps, nous avons toujours mis l’accent sur le fait qu’on voulait créer des jeux de The Witcher», a soutenu en ce sens Kiciński.

Certes, la citation précédente semble un peu contradictoire, mais en d’autres mots, ce qu’on peut comprendre, c’est que le prochain titre de CD Projekt Red se déroulera dans l’univers de The Witcher, mais dans un arc d’histoire différent de celui de Geralt.

Le PDG du studio polonais a d’ailleurs confirmé en quelque sorte cette piste plus tard dans son allocution.

«Nous avons deux mondes et nous voulons créer des jeux dans ces deux mondes. C’est pourquoi tous les jeux qui sont planifiés sont soit [des titres] Witcher ou Cyberpunk», a-t-il noté.

Ce faisant, à moins que CD Projekt Red donne immédiatement une suite à Cyberpunk 2077, ce qui serait hautement surprenant, nous voilà restreints à l’univers de Witcher... ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose!

D’ici là, rappelons que Cyberpunk 2077 paraîtra le 17 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.

Après un report cet hiver, Kiciński a d’ailleurs bon espoir que cette date de sortie à la fin de l’été sera la bonne.

