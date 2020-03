The Falcon and the Winter Soldier: le tournage de la série annulé à cause du coronavirus

L'épidémie se propage sur les lieux de tournage. La série de Disney The Falcon and the Winter Soldier rejoint de nombreuses productions en annulant, à son tour, son propre tournage qui se déroulait à Prague. Un tournage qui a dû être suspendu à cause de l'épidémie du coronavirus en République tchèque, obligeant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour endiguer sa propagation.

Selon Deadline, les équipes de tournage ont été rappelées par la maison mère pour revenir dans les studios à Atlanta, lieu de tournage de nombreuses séries, où le drame était tourné depuis des mois. Les équipes avaient commencé des prises de vue, le vendredi 6 mars, dans la capitale tchèque avant de finalement plier bagage. Le tournage aurait dû durer une semaine, précise-t-on. Pour le moment, rien n'indique si la date de la sortie de la série sur la plateforme de streaming sera impactée.

Attendue en août sur la plateforme Disney+, la série The Falcon and the Winter Soldier, spinoff des films Captain America, cumule les malédictions sur ses lieux de tournage. La nouvelle série de Disney+ avait déjà dû suspendre son tournage à Porto Rico, en janvier dernier, après que de nombreux séismes eurent placé le pays en état d'urgence.

Produite par le grand manitou de l'univers Marvel, Kevin Feige, la série The Falcon and the Winter Soldier se déroulera après les événements du film Avengers: Endgame, alors que Steve Rogers, alias Captain America, a décidé de prendre sa retraite bien méritée, laissant son célèbre bouclier dans les mains de son plus fidèle allié, Sam Wilson. La série suivra ce dernier sur le chemin pour devenir le prochain Captain America.

Les acteurs Anthony Mackie et Sebastian Stan seront donc respectivement de retour dans la peau de Sam Wilson, alias le Faucon, et Sebastian Stan, qui remettra le costume du Soldat de l'Hiver, alias Bucky Barnes. Daniel Brühl, Emily VanCamp et Wyatt Russell font également partie de la distribution.

Pour le moment, la date de la sortie de la série attendue en août sur la plateforme de streaming Disney+ n'a pas été officiellement repoussée, sans avoir été formellement annoncée.

