«The Walking Dead: World Beyond»: Amazon Prime Video dévoile la date et les premières images de la série

Amazon Prime Video a dévoilé quatre clichés inédits ainsi qu'une première affiche promotionnelle de la série spinoff de The Walking Dead, dans un communiqué officiel, ce mercredi 11 mars. La série sera disponible en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, sauf en Espagne et au Portugal, sur la plateforme de streaming Prime Video et sur AMC en Amérique.

Le géant de la distribution a également profité de cette occasion pour dévoiler les quatre premières images de la série ainsi qu'une première affiche promotionnelle. Amazon Prime Video avait dévoilé un premier aperçu, en novembre 2019, avec la diffusion d'un teaser.

Co-créée par Scott M. Gimple et Matt Negrete, qui interviendra comme showrunner, la série raconte le début de la fin du monde et se concentre sur la première génération de survivants élevée dans cette apocalypse peuplée de zombies. Si certains font le choix de l'entraide et deviennent des héros, d'autres prennent le chemin du mal.

On y retrouvera notamment Natalie Gold (Succession, The Land of Steady Habits) dans la peau de Lyla, une femme mystérieuse travaillant dans l'ombre au nom de la cause en laquelle elle croit. Elle sera rejointe par Al Calderon (Step Up: High Water), Scott Adsit (Veep, 30 Rock) et Ted Sutherland (Fear Street, Rise) qui incarneront respectivement les rôles de Barca, Tony et Percy. Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston et Nico Tortorella complètent la distribution.

Sortie: 12 avril sur AMC, 13 avril sur Amazon Prime Video.