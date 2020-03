Watch Dogs et The Stanley Parable bientôt gratuits sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store continue son offensive de jeux gratuits et offrira sans frais Watch Dogs et The Stanley Parable à ses usagers dès la semaine prochaine.

Si le premier volet de la franchise open-world d’Ubisoft a peut-être, aujourd’hui, quelques rides (il est sorti en 2014, après tout), ce sera tout de même l’occasion, pour certains, de plonger pour une première fois dans la franchise d’action-aventure avant l’arrivée de Watch Dogs: Legion, plus tard cette année.

Quant à The Stanley Parable, le titre n’est pas plus jeune (2013!), mais se veut un classique indie, malheureusement un peu trop méconnu.

Dans celui-ci, un narrateur mène le joueur à travers une série de choix qui mèneront à différentes fins... et à de nombreuses situations cocasses.

En plus d’être un excellent commentaire sur les jeux aux choix multiples, The Stanley Parable est tout simplement hi-la-rant et profondément absurde.

On vous le jure!

Comment les obtenir?

C’est très simple! Si ce n’est pas déjà fait, il suffit de télécharger le client de l’Epic Games Store, de se créer un compte gratuit et de télécharger les titres sans frais. Voilà!

Plus particulièrement, Watch Dogs et The Stanley Parable seront disponibles gratuitement sur la boutique du 19 au 26 mars.

En ce moment, Epic offre gracieusement aux joueurs A Short Hike, Anodyne 2: Return to Dust et Mutazione, et ce, jusqu’au 19 mars à 11h.

Profitez-en!

