L’histoire de Baldur’s Gate 3 poursuivra celles des deux premiers jeux de la série, c’est confirmé

Oui, si on se fie à son nom, Baldur’s Gate 3 se veut évidemment une suite à Baldur’s Gate 1 et 2.

Cependant, après avoir reçu un peu plus de détails sur le titre il y a quelques semaines, plusieurs internautes doutaient que le troisième volet de la série poursuive vraiment l’histoire des deux premiers.

De toute évidence, ces mêmes fans pourront dormir sur leurs deux oreilles: le PDG de Larian Studios, Swen Vincke, a affirmé sur Reddit que la trame scénaristique de Baldur’s Gate 3 donnerait bel et bien suite à celles des deux jeux précédents de la série.

«On ne veut vraiment rien vous gâcher, mais on n’appellerait pas [le jeu] Baldur’s Gate 3 s’il n’y avait pas un lien. Laissez-moi juste vous dire que nous touchons à l’histoire du premier et du deuxième de façon significative. Il y a des personnages qui reviennent et ce qui s’est passé dans [Baldur’s Gate] 1 et 2 mène à ce qui arrive dans [Baldur’s Gate] 3», a soutenu le dirigeant du studio belge.

Selon lui, il faudra peut-être atteindre un certain point dans le jeu pour s’en apercevoir, mais tout devrait devenir clair éventuellement.

«Vous ne le verrez pas nécessairement au début de l’aventure, mais vous allez rapidement comprendre dès que vous serez rendu plus loin dans le jeu», a-t-il affirmé.

Rappelons qu’à la fin février, Larian Studios avait levé le voile sur le gameplay de la suite (très) attendue.

Si vous êtes un inconditionnel de la franchise, inutile de mentionner que la présentation de près d’une heure et demie du RPG est à visionner... si ce n’est pas déjà fait!

