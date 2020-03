Resident Evil 3: une démo du jeu sort cette semaine

Préparez vos nerfs: le remake de Resident Evil 3 aura une démo jouable ce jeudi.

Capcom a annoncé sur son site que la démo Resident Evil 3 Racoon City allait débarquer le jeudi 19 mars sur Xbox One, PS4 et PC (Steam).



Resident Evil 3



La démo vous permet d'incarner Jill Valentine, qui fait équipe avec Carlos Oliveira afin d'évacuer la ville et d'échapper l'arme biologique Nemesis tout en affrontant des créatures morbides.

Dans la démo, les joueurs pourront également participer à une chasse aux «M. Charlie», des statuettes cachées un peu partout à Racoon City.



Resident Evil Resistance

Courtoisie Capcom

Le jeu 4v1 Resident Evil Resistance aura une courte période de Bêta ouverte qui débutera le 27 mars, avant de sortir le 3 avril.

Dans la bêta, vous pourrez incarner Daniel Fabron, l'un des quatre Masterminds dévoilés, qui mènera des expériences d'armes biologiques sur de pauvres civils. Ceux qui incarneront les civils pourront s'échapper à l'aide de leurs capacités spéciales respectives.

La bêta ouverte commence le matin du 27 mars sur Xbox One et PS4, et le soir du 27 sur Steam.



Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance arrivent sur PS4, Xbox One et Steam le 3 avril 2020.

