Xbox Series X: Microsoft dévoile tous les détails techniques de sa prochaine console

Probablement bien au fait que le monde des jeux vidéo avait besoin d’une nouvelle qui ne faisait pas mention du coronavirus, Microsoft a levé le voile, ce lundi, sur toutes les spécificités techniques de sa prochaine console, la Xbox Series X.

Et en toute franchise, l’ensemble devrait bien répondre aux attentes des fans de la plateforme.

Dans un billet de blogue, la firme de Redmond a ainsi lancé, d'entrée de jeu, que la Series X serait sa «console la plus puissante et la plus rapide jamais conçue, construite pour une nouvelle génération», alors que celle-ci «s’installera comme la nouvelle référence en termes de performance, de vitesse et de compatibilité».

Image courtoisie Microsoft Xbox Series X

En tout cas, on ne peut pas dire que Microsoft y va avec le dos de la cuillère!

Voici donc, sans plus attendre, les caractéristiques dévoilées par le fabricant, ce matin, au sujet de la Xbox Series X.

CPU: 8 Cœurs cadencés à 3.8 GHz (3.6 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2

8 Cœurs cadencés à 3.8 GHz (3.6 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2 GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU Taille du Die : 360.45 mm2

360.45 mm2 Processeur: 7nm Enhanced

7nm Enhanced Mémoire vive: 16 Go GDDR6 w/ 320b bus

16 Go GDDR6 w/ 320b bus Bande passante de la mémoire: 10Go à 560 Go/s, 6Go à 336 Go/s

10Go à 560 Go/s, 6Go à 336 Go/s Stockage interne: 1 To Custom NVME SSD

1 To Custom NVME SSD Opérations d’entrée et de sortie par seconde: 2.4 Go/s (Direct), 4.8 Go/s (Compressé, avec décompression du hardware)

2.4 Go/s (Direct), 4.8 Go/s (Compressé, avec décompression du hardware) Stockage supplémentaire: Carte d’1 To (correspondant parfaitement au stockage interne)

Carte d’1 To (correspondant parfaitement au stockage interne) Stockage externe: Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2

Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2 Lecteur optique: 4K UHD compatible Blu-Ray

4K UHD compatible Blu-Ray Performance visée: 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu’à 120 FPS

Concrètement, Microsoft soutient donc que le jeu en 4K à 60 images par seconde deviendra la norme sur la Series X, «sans que les développeurs ne soient obligés d’avoir recours à des compromis» et que les 120 images par seconde seront atteignables.

Par ailleurs, une autre fonctionnalité majeure et bien «visible» par les joueurs sera l’utilisation du «DirectX Raytracing», «qui simule les propriétés de la lumière et du son plus précisément qu’aucune autre technologie auparavant», clame l’équipe derrière la console.

Sur son blogue, Microsoft utilise notamment Minecraft pour imager le tout et, en effet, ça s’avère assez prometteur merci.

Image courtoisie Microsoft Minecraft sur la Xbox Series X, sans le «raytracing»

Image courtoisie Microsoft Minecraft sur la Xbox Series X, avec le «raytracing»

En d’autres mots, l’éclairage et les ombres seront ainsi plus réalistes et réagiront avec plus de dynamisme aux autres éléments de l’environnement.

L’industrie parle du «raytracing» depuis un moment, mais la prochaine génération de consoles pourrait bien donner un vrai élan à la technologie.

Sur le plan de la vitesse, la Xbox Series X misera sans grande surprise sur un disque dur SSD, ce qui permettra d’accélérer non seulement le chargement des jeux, mais décuplera les possibilités des développeurs quant aux univers que ces derniers façonnent.

Image courtoisie Microsoft Xbox Series X

«Il s’agit de révolutionner la manière même dont les jeux seront conçus, en permettant aux développeurs de créer des mondes plus grands et plus immersifs encore», mentionne carrément Andrew Goossen, l’un des concepteurs de la Series X.

La rétrocompatibilité toujours aussi importante

Il est toujours rassurant de lire qu’un fabricant comme Microsoft est conscient de l’importance de la rétrocompatibilité dans la vie des joueuses et des joueurs, en particulier pour celles et ceux qui prennent plaisir à se bâtir une bibliothèque d’importance à travers les années et les générations de consoles.

En ce sens, après l’accueil favorable de la rétrocompatibilité sur la Xbox One, l’entreprise américaine dit s’être donné comme mission «d’aller encore plus loin», de ce côté, avec la Series X.

Microsoft se targue donc de continuer sur sa prochaine console à supporter nombre de jeux de Xbox One, Xbox 360 et même du modèle original, tout en proposant «des temps de chargement et de démarrage raccourcis, un nombre d’images par seconde plus stable, le support de meilleures résolutions et une qualité d’image améliorée».

La firme souligne aussi qu’en plus des jeux, les accessoires, sauvegardes et progressions suivront également sur la Xbox Series X.

Reste à voir si la console remplira, une fois dans nos salons, toutes les promesses faites sur papier, mais force est d’admettre que Microsoft semble être prête à entrer dans la prochaine génération avec panache.

Malgré les circonstances changeantes de jour en jour, la livraison de la Xbox Series X est toujours prévue pour la fin de l’année 2020.

