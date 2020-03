La série Community revient sur Netflix

L'intégralité de la comédie Community sera disponible dès le mercredi 1er avril. Une annonce faite par Netflix le vendredi 13 mars à travers deux tweets, sans trop de détails.



L'information était presque passée inaperçue. En pleine crise de COVID-19, le monde du divertissement était bien plus préoccupé par les multiples annulations de tournage que par les nouveautés attendues sur les plateformes. Le vendredi 13 mars dernier, Netflix avait annoncé discrètement le retour de la série Community sur sa plateforme, et ce dès le mercredi 1er avril. Les comptes américains et français avaient choisi le personnage déjanté du professeur Chang, incarné par Ken Jeong (Hangover) pour dévoiler la nouvelle à leurs abonnés à travers deux tweets publiés sur leur compte respectif.

Community is coming to Netflix April 1st! No foolin' 🙌 pic.twitter.com/JLt22XXExN — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) March 13, 2020



Déjà disponibles en intégralité sur la plateforme Amazon Prime Video, les six saisons qui composent la comédie Community seront donc accessibles depuis une autre plateforme de streaming dès avril. D'après les informations rapportées par Deadline, ce nouveau contrat pourrait s'étaler sur trois à quatre ans pour le géant américain.

Lancée en 2009 par Dan Harmon, à qui l'on doit la série Rick et Morty, la comédie Community a tenu pendant six saisons au total. Les cinq premières saisons ont été diffusées sur NBC tandis que la dernière a élu domicile sur Yahoo Screen aux États-Unis. D'abord disponible sur la chaîne Numéro 23 en France, la série a finalement posé ses bagages sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. La série suivait une bande d'étudiants hétéroclite et intergénérationnelle dans l'université communautaire de Greendale.

De nombreuses stars ont fait partie de la distribution de Community. L'acteur Donald Glover alias Childish Gambino, Alison Brie (GLOW, Mad Men), Ken Jeong (Hangover) ou encore Gillian Jacobs, Yvette Nicole Brown ainsi que Joel McHale et Chevy Chase constituaient la distribution principale. L'humoriste, acteur et présentateur de l'émission satirique Last Week Tonight with John Oliver, John Oliver, a également tenu un rôle dans la comédie en interprétant le professeur Ian Duncan de 2009 à 2015, durant les saisons 1, 2 et 5.

