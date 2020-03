The Witcher: Netflix suspend le tournage de la saison 2

Les équipes de tournage devront patienter minimum deux semaines pour terminer la suite de la deuxième saison de The Witcher, a dévoilé le Hollywood Reporter ce lundi 16 mars. Si aucune date de reprise n'a été annoncée, le site spécialisé avance que Netflix paiera tout de même les équipes pendant cette pause forcée, mais plus que nécessaire.

Les arrêts de tournage deviennent inévitables. Avec les différentes mesures de confinement adoptées par les différents pays pour contrer la propagation du Covid-19, les tournages des séries n'ont plus lieu d'être. Netflix a décidé de suspendre le tournage de la deuxième saison de The Witcher au Royaume-Uni. Un arrêt d'une durée de deux semaines et qui prendra effet à compter de ce lundi 16 mars. La série The Witcher avait lancé le tournage de sa deuxième saison sur le sol anglais fin février, avant que l'épidémie de coronavirus ne se transforme en pandémie.

Le tournage de Peaky Blinders annulé

«La santé des acteurs et de l'équipe est notre première préoccupation. Nous devons faire face à une pandémie sans précédent qui va au-delà de notre contrôle, et dans bien des cas avec des mandats et des restrictions imposées par les gouvernements (dont des restrictions de voyage dans plusieurs pays)», rapporte le Hollywood Reporter d'après une source proche de la production de The Witcher et d'après un courriel envoyé aux équipes de production. «À ce titre, nous avons pris la décision, effet immédiat, d'arrêter la production pendant deux semaines durant ces temps difficiles, et nous soutiendrons nos partenaires producteurs travaillant sur les séries pour Netflix UK en faisant de même. Cela permettra à tout le monde d'avoir le temps de prendre des décisions en connaissance de cause pour déterminer comment aller de l'avant.»

D'après le Hollywood Reporter, Netflix devrait continuer de payer les équipes pendant cet arrêt forcé, mais nécessaire de deux semaines. The Crown, la série incontournable de Netflix n'a quant à elle pas suspendu son propre tournage qui devrait se terminer sous peu de temps.

Pour le moment, Netflix n'a pas communiqué sur la reprise du tournage puisque les mesures contre le Covid-19 pourraient être encore plus strictes si la propagation ne diminue pas. Il est encore trop tôt pour savoir si la sortie de la deuxième saison de The Witcher sera retardée par cette pause forcée.

Une situation également partagée par les équipes de Peaky Blinders et Line of Duty, deux séries de la BBC qui ont décidé respectivement de reporter le tournage de leur sixième saison suite à la pandémie de Covid-19.