10 applications amusantes et éducatives pour les jeunes

Avec les écoles et garderies fermées en ce moment, plusieurs parents doivent non seulement garder leurs enfants divertis, mais aussi s'assurer que ceux-ci ne délaissent pas leur apprentissage.

C'est donc pour cette période incertaine, en attendant de savoir ce qui va se passer avec les écoles, qu'on vous propose une liste d'applications qui sont à la fois ludiques et éducatives.

À noter que les applications suivantes sont faites pour accompagner l'éducation et non pas la remplacer.



1. Fin Lapin 3

Alloprof

L'application Fin Lapin 3 d'Alloprof vous permet de pratiquer les mathématiques dans une course pour arriver en premier. De ce que j'ai vu, elle n'a pas de publicités.

iOS / Android



2. Syllabique

La charmante application Syllabique vous propose des niveaux progressifs où l'enfant pratique à lire. Parfait pour les enfants de 3 à 6 ans.

iOS / Android



3. Mathématique - exercices

Eductify

Celle-ci est probablement l'une des applications les plus développées, offrant des niveaux de maths assez élevés pour les élèves qui commencent le secondaire.

iOS / Android



4. Conjugo

Alloprof

Une autre excellente application d'Alloprof qui, cette fois-ci, fait pratiquer les verbes dans un jeu de plateformes amusant.

iOS / Android



5. Améliorez votre français!

MarginWeb

Cette application a comme objectif de vous aider à améliorer votre orthographe et votre grammaire. Elle est rapide et l'interface est facile à naviguer.

iOS / Android



6. Dictée de vocabulaire

Alloprof

Dans cette application d'Alloprof, vous pouvez choisir parmi 16 000 mots pour faire une dictée. Une fois les mots choisis, l'appli dira les mots à l'aide d'effets sonores, et votre enfant devra l'écrire. C'est vraiment bien fait!

iOS / Android

7. Jeux de maths

GunjanApps Studios

Cette application n'est pas parfaite. Son interface est un peu difficile à suivre et la traduction est parfois douteuse. Cependant, pour les maths, elle donne de bons défis! Après tout, les maths, c'est la même chose, peu importe la langue.

iOS / Android

(Pas d'équivalent iOS, alors essayez Raton des conversions!



8. Apprendre à lire les notes de musique

Coup de cœur pour ce jeu musical qui apprend aux jeunes (ou adultes!) comment lire les notes de musique. Son interface est colorée, amusante et ludique.

iOS / Android



9. Math Land: Jeux de maths et calcul mental

Didactoons

Un petit sprint de calcul!

iOS / Android





10. Mimo

Pour les ados qui adorent les ordinateurs et qui sont intéressés par la conception web, l'application Mimo est franchement géniale. Elle vous permet d'apprendre et de pratiquer des langages tels que HTML, CSS, Javascript, PHP, Python, C++. Je la teste depuis plusieurs mois et elle vaut franchement le détour! À noter que l'appli est en anglais, mais il y a peu de texte.

iOS / Android