PS5: Sony dévoile les détails techniques de sa nouvelle PlayStation

Après Microsoft, c’est au tour de Sony, ce mercredi, de dévoiler les spécificités techniques de sa PlayStation 5.

Au grand dam de plusieurs joueurs, le fabricant japonais l’a fait dans une présentation vidéo très, très peu digestible pour le commun des mortels, mais bon, au moins, on sait maintenant ce qui se trouve dans les entrailles de la PS5.

Pour le moment, on ne peut pas parler d’un vrai dévoilement en bonne et due forme de la console. On ne sait toujours pas de quoi elle a l’air, son prix, sa date de sortie ou encore les jeux qui l’accompagneront sur les tablettes.

Par contre, on peut vous présenter toutes ses particularités techniques, dévoilée dans leur ensemble par EuroGamer.

CPU: 8 cœurs Zen 2 à 3,5 GHz (fréquence variable)

8 cœurs Zen 2 à 3,5 GHz (fréquence variable) GPU: 10,28 TFLOPs, 36 CUs à 2,23 GHz (fréquence variable)

10,28 TFLOPs, 36 CUs à 2,23 GHz (fréquence variable) Architecture du GPU: Custom RDNA 2

Custom RDNA 2 Mémoire vive: 16 Go GDDR6/256-bit

16 Go GDDR6/256-bit Bande passante de la mémoire: 448 Go/s

448 Go/s Stockage interne: Disque dur SSD de 825 Go

Disque dur SSD de 825 Go Opérations d’entrée et de sortie par seconde: 5,5 Go/s (direct), 8-9 Go/s (compressé)

5,5 Go/s (direct), 8-9 Go/s (compressé) Stockage supplémentaire: fente pour NVMe SSD

fente pour NVMe SSD Stockage externe: support pour un disque dur USB

support pour un disque dur USB Lecteur optique: lecteur Blu-ray 4K UHD

Concrètement, l’ensemble apparaît un peu moins puissant que la Xbox Series X, mais il faudra voir comment la console se débrouille en action avant de déclarer que l’une ou l’autre des machines est supérieure.

Aussi, si l’espace sur le disque dur SSD est peut-être un peu limité avec une capacité de 825 Go, celui-ci promet d’être très rapide et il sera possible d’ajouter du stockage supplémentaire sur la PS5, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la console.

Notons que la PS5, tout comme la Xbox Series X, supportera le «raytracing».

Maintenant, pour un dévoilement plus complet, et probablement mieux accueilli par le public, il faudra attendre encore un peu.

En dépit de la pandémie de coronavirus, la sortie de la PlayStation 5 est encore prévue pour la fin de l’année 2020.

