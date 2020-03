Game of Thrones: George R. R. Martin profite de l’isolement pour continuer l’écriture de Winds of Winter

Si jamais vous vous inquiétiez pour la santé de George R. R. Martin, soyez rassuré: l’auteur est bien conscient de la pandémie de coronavirus qui fait rage... ainsi que de son âge vénérable, et il reste en confinement chez lui.

Et, bonne nouvelle, il en profite pour travailler sur le prochain volet de sa populaire saga littéraire qui a donné vie à la série Game of Thrones, A Song of Ice and Fire!

L’écrivain de 71 ans a profité d’un billet de blogue pour commenter la situation actuelle et parler un peu de Winds of Winter, le livre sur lequel il planche actuellement.

«En toute franchise, je passe plus de temps dans Westeros que dans le vrai monde, alors que j’écris chaque jour. Les choses sont plutôt sombres dans le royaume des Sept Couronnes, mais peut-être pas autant qu’elles le sont devenues ici», a confié Martin.

Il a également tenu à faire savoir à ses fans qu’il respectait bel et bien les conseils de santé publique afin de faire face à la COVID-19.

«Pour ceux qui pourraient s’inquiéter pour moi personnellement... oui, je suis conscient que je fais partie de la tranche de population la plus vulnérable, en raison de mon âge et de ma condition physique. Mais je me sens bien en ce moment et je prends toutes les précautions possibles. Je suis seul dans un endroit éloigné, accompagné par un de mes assistants, et je ne vais pas en ville, je ne vois pas de gens», a-t-il détaillé.

Le plus récent roman de Martin, A Dance with Dragons, a été publié en 2011. On comprend donc assez bien que les inconditionnels de l’auteur attendent de pied ferme The Winds of Winter!

En espérant que cette période d’isolement apporte à George R. R. Martin de bonnes idées pour noircir des pages de sombres aventures...

