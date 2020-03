Promotion Méga Mars: plusieurs rabais sur des jeux PlayStation!

PlayStation a lancé sa vente Promotion Méga Mars sur sa boutique en ligne, offrant des rabais sur plusieurs jeux PS4 et PS3.

La vente, qui se termine le 1er avril, varie selon votre région. On a fait le tour de la boutique PlayStation afin de dénicher quelques titres qui ont retenu notre attention. Oui, GTA V est encore en spécial.

The Witcher 3: Wild Hunt

55,99$ - 16,79$

Avec la nouvelle série Netflix The Witcher, c'est le moment idéal de découvrir cette franchise qui vous gardera occupé durant plusieurs heures. C'est un très gros jeu!

Overcooked 2

33,49$ -20,09$

Avec le confinement volontaire à cause du coronavirus, on cherche des idées de jeux à jouer en famille et Overcooked 2 est le titre parfait. Dans cette course contre la montre, votre objectif est de livrer le plus de repas sans erreurs. C'est le chaos total et c'est un peu stressant, mais on adore Overcooked!

Rachet and Clank

19,99$ - 14,99$

Ratchet and Clank n'a pas un gros rabais, mais on vous suggère quand même cet excellent titre que toute la famille pourra apprécier.

DOOM

26,99$ - 13,49$

Préparez-vous à DOOM Eternal qui sort le 20 mars!

Human Fall Flat

19,99$ - 9,39$

Si vous avez besoin d'une bonne dose de rires en coop, Human Fall Flat est pour vous. C'est un jeu totalement délirant.

The Last of Us Remastered

19,99$ - 14,99$

Encore une fois, pas un gros rabais, mais vous devez absolument découvrir ce bijou storytelling. Un jeu révolutionnaire.

The Jackbox Party Pack 3

39,49$ - 20,09$

Vous étiez nombreux à jouer à Quiplash, un jeu inclu dans le Jackbox Party Pack 3, avec nous sur Twitch cette semaine. Un jeu de party qui peut se jouer à distance, n'est-ce pas magique?

ABZÛ

26,99$ - 17,54$

La situation actuelle de la COVID-19 peut être anxiogène. On vous suggère fortement d'essayer ABZÛ, un magnifique jeu zen.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

66,99$ - 40,19$

Un peu comme The Last of Us, ce jeu au scénario riche est un incontournable.

