Sea of Stars: le prochain jeu de Sabotage Studio sera un RPG rétro [VIDÉO]

Bonne nouvelle pour les fans de Messenger, les artisans québécois de Sabotage Studio viennent tout juste de dévoiler leur prochain jeu... et ils ont besoin de votre aide pour qu’il devienne réalité!

• À lire aussi: 17 jeux québécois indépendants que vous devez absolument essayer

• À lire aussi: Nintendo Switch: 13 jeux pas chers que vous devez essayer

Vous vous demandiez sur quoi planchait le studio du centre-ville de Québec depuis quelque temps?

On le sait désormais: il s’agit d’un RPG tour par tour à l’esprit (encore une fois) résolument rétro, intitulé Sea of Stars.

Inspiré par les classiques du genre, le prochain titre des développeurs québécois sera un antépésiode se déroulant dans l’univers de Messenger, mais avec un style de jeu, vous l’aurez deviné, bien différent de celui-ci.

Fidèle à ses habitudes, Sabotage Studio promet donc d’apporter sa touche unique au monde des RPG, en alliant plusieurs aspects modernes, autant au niveau du combat que de l’exploration ou de l’histoire, à une «bonne dose de nostalgie».

Image courtoisie Sabotage Studio Sea of Stars

Bref, si Chrono Trigger et les autres jeux de rôle inoubliables des années 90 vous manquent, Sea of Stars devrait assurément faire battre votre cœur.

Sea of Stars

Il faudra cependant patienter jusqu’en 2022 avant de voir la prochaine œuvre de l’équipe de Québec débarquer sur PC et consoles.

D’ici là, vous pouvez tout de même contribuer à ce que Sea of Stars devienne réalité et réalise son plein potentiel en donnant à une campagne de sociofinancement mise en ligne sur Kickstarter.

Image courtoisie Sabotage Studio Sea of Stars

Au moment de mettre en ligne, Sabotage Studio avait déjà amassé plus de 90 000 $ canadiens sur un objectif de 133 000 $... et il reste encore 29 jours à la campagne!

Aussi bien dire que ce sera très bientôt mission accomplie.

Chose certaine, on a bien hâte d’en apprendre encore plus sur Sea of Stars!

À regarder