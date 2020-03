Comment améliorer sa connexion internet à la maison

En ces temps de confinement, les travailleurs ont plus que jamais besoin d'une connexion internet fiable et si possible rapide, que ce soit pour travailler ou se divertir. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a profité de cette situation exceptionnelle pour donner quelques conseils élémentaires pour booster sa connexion.

Optimiser sa connexion sans fil

Pour bénéficier d'une connexion WiFi efficace, il convient de respecter certaines règles de base comme placer sa box bien au centre du logement, dans un endroit dégagé et loin d'autres équipements sans fil. Si cela est possible, il faut aussi utiliser un terminal compatible avec une norme récente et si la box le permet, plutôt opter pour une fréquence 5 GHZ que 2,4 GHz.

Opter pour une connexion filaire

Il est recommandé, si cela est possible, de connecter directement son ordinateur à sa box avec un câble Ethernet. Contrairement au WiFi, ce type de connexion n'entraîne aucune perte et vous bénéficierez ainsi entièrement du débit entrant dans votre foyer.

Basculer sur la 3G, 4G ou LTE

En cas de baisse de débit, il est aussi possible de partager sa connexion directement sur son ordinateur. Pour cela, il faut connecter son appareil intelligent à son ordinateur et sélectionner l'option «partage de connexion». Attention toutefois dans ce cas à ne surtout pas dépasser la consommation limite relative à son forfait mobile!

