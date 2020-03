Faites de votre ordinateur portatif une véritable station de travail

Le télétravail à domicile, c’est ma façon de travailler depuis 20 ans avec, pour outil principal, mon ordinateur portatif. Jusqu’à tout récemment, j’utilisais aussi une tour Mac Pro 2006 qui fonctionne impeccablement.Cette dernière au rancart jusqu’à ce que je lui trouve une nouvelle utilisation, c’est un MacBook Pro (MBP) 13 po 2017 qui me sert de poste informatique.

Pour connecter mes périphériques, accessoires et écran aux deux seuls ports USB-C du MBP, j’ai au début utilisé deux adaptateurs multiports. Le premier a grillé peu de temps après l’acquisition, tandis que le second acquis en janvier 2018 ne me permet pas de tout brancher.

Station Thunderbolt Caldigit TS3 Plus

Depuis l’automne dernier, je lorgnais cette station Thunderbolt 3 de Caldigit qui, en février dernier, a momentanément baissé de prix à 244 $US sur Amazon.com au lieu de 280 $US (lire plus loin pour les prix canadiens).

Avec un seul câble USB-C Thunderbolt 3 de 40 Gbit/s (fourni) connecté au MBP, on obtient 15 ports pour l’alimentation, la vidéo, les données, l’Ethernet, l’audio et les cartes SD.

Concrètement, je peux ainsi brancher tout mon matériel, soit deux écrans avec les ports DisplayPort et USB-C Thunderbolt 3, deux numériseurs en USB 3.1, les haut-parleurs avec la sortie audio 3.5 mm, la connexion numérique d’alimentation sans coupure en USB 3.1, la connexion Internet par câble réseau Ethernet et mon lecteur de disques SSD de sauvegarde et iTunes-Photos en USB-C 3.1 génération 2 de 10 Gbit/s.

Parmi les ports inutilisés, la sortie audio optique, l’entrée audio 3.5 mm et deux ports USB-C 5 Gbit/s et USB 3.1 Gen 1 – lesquels seront utiles si mes besoins augmentent. De leur côté, l’imprimante laser est branchée en réseau au routeur, tandis que le clavier et le pavé tactile sont connectés par Bluetooth.

Bref, mon poste de travail, incluant l’écran 13 po du MBP à ma droite, je peux travailler avec trois écrans, dont le principal au centre est un 29 po ultra large incurvé connecté DisplayPort et à ma gauche un 24 po relié par câble USB-C DVI.

Compatibilité limitée

Détail important, la compatibilité matérielle reste limitée au matériel récent. Vous devez posséder un ordinateur doté d’un port USB-C Thunderbolt 3 sur un système macOS 10.12 ou plus récent ou sur un système Windows 10.

Tout n’est pas parfait, le tout premier branchement des écrans externes sous macOS 10.14.3 générait des problèmes vidéo et des scintillements, mais qu’un redémarrage du MBP a temporairement réglé.

Pour corriger le tout, Caldigit propose en ligne une mise à jour de sa station TS3 Plus qui pousse l’alimentation de 85 à 87 W, en plus d’apporter des améliorations de compatibilité, à condition que votre Mac exploite la dernière version du système Catalina 10.15.

Jusqu’ici, tout baigne! L’affichage demeure stable sur les deux écrans externes. Et pour ceux que cela intéresse, la station TS3 Plus supporte jusqu’à deux écrans externes 4K ou un seul en 5K.

À cette station, il ne manque qu’une sortie HDMI qui éviterait l’achat d’un câble adaptateur DisplayPort-HDMI ou USBC-HDMI.

Le bloc d’alimentation

Si la station TS3 Plus est relativement compacte, le bloc d’alimentation 85 W, lui, se fait très discret, pour ne pas dire invisible, sur les images du site Caldigit. Pour le trouver, il faut lire la description de la fiche technique. Bref, cette station est doublement plus encombrante avec ce bloc.

Prix canadiens

On trouve, sur le marché, de nombreux adaptateurs multiports, mais rares sont ceux qui apportent autant de compatibilité (vidéo, données, alimentation) que la technologie Thunderbolt 3, qui permet de tout brancher avec un seul et court câble USB-C de 40 Gbit/s.

De nombreux adaptateurs multiports moins chers sont offerts sur le marché, mais faites attention à la compatibilité vidéo, dont plusieurs ne supportent que la recopie vidéo.

Idéalement ceux-ci doivent (sans surchauffer) supporter l’alimentation (power delivery), comme le fait le TS3 Plus qui, au thermomètre infrarouge, affiche un léger 37 ºC et un 41 ºC pour le bloc d’alimentation.

En ligne, on trouve la station TS3 Plus à 392,42 $CA sur Amazon.ca, mais 330 $CA sur Apple.ca. L’automne dernier, je l’ai même vu à 275 $. Comme notre devise se fait malmener sur les marchés, les prix risquent de varier.

Tous mes périphériques, comme mes vieux numériseurs acquis vers 2006, demeurent fonctionnels.

Bon télétravail!

https://www.caldigit.com/fr/ts3-plus-fr/

La station TS3 sur Amazon.