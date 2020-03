Tomb Raider est gratuit sur Steam pour un temps (très) limité

À la recherche de jeux gratuits pour oublier (un peu) la pandémie? Voilà l’occasion d’inviter Lara Croft à venir partager votre confinement: Square Enix offre, en ce moment, Tomb Raider et Lara Croft and the Temple of Osiris gratuitement sur Steam.

Oui, le premier Tomb Raider de la série «rebootée» est paru il y a déjà sept ans et porte fièrement quelques rides.

Toutefois, pour l’honorable coût de zéro dollar, le titre d’aventure offrira à celles et ceux qui ne l’ont jamais essayé de jouissives phases d’exploration et de nombreuses altercations pas piquées des vers.

Quant à Lara Croft and the Temple of Osiris, il s’agit d’un jeu multijoueur coopératif où vous devez affronter des hordes d’ennemis et résoudre plusieurs énigmes.

Ce n’est peut-être pas un classique comme les volets principaux de la saga, mais le titre vous permettra tout de même de vous réunir à distance avec trois autres amis pour vivre une aventure de groupe. Pas mal en cette période trouble de distanciation sociale!

Certes, il faudra se dépêcher afin de profiter de ce cadeau de Square Enix: les deux jeux ne seront gratuits que jusqu’au mardi 24 mars à 3h du matin.

Bref, hâtez-vous!

Vous pouvez télécharger gratuitement les titres offerts en suivant ces liens:

