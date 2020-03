Resident Evil 3: le retour du parcours «knife-only»

Le remake de Resident Evil 3, prévu le mois prochain, ramène un défi classique de la série qui fera plaisir aux gamers cherchant à se dépasser.

C’est dans l’ADN des jeux Resident Evil de vouloir refaire le jeu à maintes reprises avec un défi différent. Par exemple: avec un seul pistolet, sans pistolet, sans health... mais, le parcours le plus légendaire est certainement celui qu’on appelle «knife-only».

Les adeptes de stress (ça existe) pourront traverser Racoon City avec Jill Valentine et son couteau, comme dans le classique de 1999. Oui, juste un couteau!

Capcom a également changé un aspect qui avait dérangé des joueurs dans le remake de Resident Evil 2: le couteau dans Resident Evil 3 sera indestructible. Un parcours avec seulement un couteau serait pas mal plus difficile si celui-ci cassait à tout bout de champ!

L’un des producteurs du jeu, Peter Fabiano, a jasé avec Game Informer pour expliquer que les joueurs pourront déchiqueter des zombies sans retenue.



«Le couteau sera indestructible, et vous pourrez donc l’utiliser à l’infini. Nous sommes dans un survival horror après tout, et vous pouvez facilement manquer de tout. De balles, d’herbes, de tous les items que vous pouvez consommer. Et si vous n’avez plus rien, que vous reste-t-il? Votre couteau. Le réalisateur Kiyohiko Sakata a toujours souhaité que l’on puisse compter sur son fidèle couteau. »

Question de vous rassurer, Fabiano a également mentionné que des développeurs chez Capcom avaient déjà terminé la run «knife-only». C’est donc possible! Difficile et très stressant... mais possible!

