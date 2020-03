Steam: obtenez plein de jeux du créateur de Binding of Isaac pour VRAIMENT pas cher

Le créateur de The End is Nigh et The Binding of Isaac, Edward McMillen, s’est réuni avec des amis développeurs pour assembler un bundle de jeux sur Steam pour vraiment pas cher.

Si vous avez manqué le bateau de The Binding of Isaac, voici votre chance de découvrir cette série! Plus de 180$ de jeux ont été réunis dans le bundle «Stay Inside», que vous pouvez vous procurer pour seulement 22,45$.

COURTOISIE STEAM

Dans la liste de jeux, vous retrouverez:

The Binding of Isaac

The Binding of Isaac: Wrath of the Lamb

The Binding of Isaac: Rebirth

The Binding of Isaac: Afterbirth

The Binding of Isaac: Afterbirth +

The Legend of Bum-Bo

The End is Nigh

The Basement Collection

Closure

Bombernauts

Fingered

Crystal Crisis

Blade Strangers

Vous pouvez vous procurer le bundle sur Steam et la plupart des jeux sont jouables sur Windows et Mac OS. Ça va bien nous occuper en cette période de distanciation sociale!