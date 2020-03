World of Warcraft: double XP pour encourager les joueurs à rester à la maison

C’est le moment idéal de découvrir ou de replonger dans le vaste monde d'Azeroth! Jusqu’au 20 avril, le gain d’expérience est doublé dans World of Warcraft.

Offert à tous, le bonus spécial «Vents de la sagesse» (Winds of Wisdom) vous permettra de progresser plus rapidement et d'augmenter de niveau à la vitesse grand V. C’est donc le moment idéal de reprendre les armes et de participer à la grande bataille pour Azeroth.

Vous n’avez jamais joué au jeu ou vous vous êtes arrêté à Legion? Vous pourrez vous aussi bénéficier du bonus d’expérience, et ce jusqu’au 20 avril. C'est le moment parfait pour vous préparer à plonger à Ny’alotha, la cité en éveil, affronter le Dieu très ancien N'Zoth et défendre Azeroth elle-même.

Le bonus n'est appliqué qu'aux joueurs qui sont sur Legion, Battle of Azeroth et sur les comptes Découverte. Les joueurs sur les expansions antérieures à Legion et ceux sur World of Warcraft Classic ne bénéficient pas du bonus.

