GWENT: The Witcher Card Game arrive enfin sur Android

Le célèbre jeu de cartes de Witcher 3 GWENT est enfin disponible pour les appareils Android, plusieurs mois après sa sortie sur iOS. Le jeu arrive à un bon moment, où l’on cherche peut-être de nouveaux jeux pour occuper notre temps!

Bande-annonce GWENT: The Witcher Card Game

GWENT est un jeu de cartes issu de l'univers The Witcher qui a été mentionné dans les livres, mais aussi dans The Witcher 3: The Wild Hunt et la populaire série Netflix. GWENT: The Witcher Card Game était déjà disponible pour les joueurs PC et iOS, et là, il arrive enfin sur Android.

Le jeu a des caractéristiques semblables à Hearthstone, Magic the Gathering et Elder Scrolls: Legends alors si vous aimez ces jeux, GWENT vaut peut-être le détour!

Si vous avez un compte GOG et que vous avez déjà joué à GWENT sur PC, votre nouvelle partie sur Android pourra être synchronisée.

Android / iOS

