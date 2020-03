Comment planter un arbre à clochettes dans Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons est peut-être reposant, mais c'est quand même un jeu de grinding où il faut amasser beaucoup de clochettes (bells) afin de construire un village paisible. Ceux qui jouent au jeu depuis sa sortie vendredi dernier savent déjà que Tom Nook, le boss de l'île, est un bon capitaliste qui demande beaucoup d'argent.

Mais, attraper des papillons et vendre des fruits pour faire des sous, ça peut être long. Heureusement, on a une superbe technique pour nager dans une piscine de «cennes» comme Picsou: l'arbre à clochettes.

Comment planter un arbre à clochettes

Tout d'abord, il faut être patient, car vous pouvez planter un seul arbre à clochettes par jour et celui-ci doit pousser avant de devenir payant. Voici les étapes à suivre:

Armé de votre pelle, cherchez le rond lumineux qui se cache sur votre île tous les jours

Creusez un trou où il y a le spot brillant

Vous allez recevoir une poche de clochettes. Vous pouvez replanter celle-ci dans le trou lumineux, mais on vous suggère fortement de plutôt planter 10 000 clochettes de votre propre porte-monnaie.

Pour sélectionner 10 000 clochettes, allez dans votre menu d'outils et appuyez sur votre porte-monnaie. Vous verrez l'option de choisir 10 000 clochettes. On ne vous suggère pas de prendre plus de clochettes que ça.

Plantez les 10 000 clochettes dans le trou lumineux.

Laissez votre arbre pousser, et le tour est joué!

Capture d'écran Mon personnage lors d'une cérémonie diabolique

Vous pouvez répéter ces étapes tous les jours. Au lieu d'avoir des fruits, vos arbres vont avoir des clochettes après quelques jours.

C'est l'une des façons les plus efficaces pour faire de l'argent dans Animal Crossing: New Horizons sans exploiter un glitch. Et Tom Nook sera fier de vous!