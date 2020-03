Plague Inc. annonce un nouveau mode et fait don de 250 000$ pour la lutte contre la COVID-19

Doom Eternal et Animal Crossing: New Horizons ne sont pas les seuls jeux qui vivent un gros buzz en ce moment; la simulation d’épidémie Plague Inc. connaît un regain de popularité depuis plusieurs semaines en raison de la COVID-19.

La compagnie qui a développé Plague Inc., Ndemic Creations, a annoncé via son blogue qu’elle avait fait un don de 250 000$ à Coalition of Epidemic Prepardness (CEPI) Innovations et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Il y a huit ans, je n’aurais jamais imaginé que le monde réel ressemblerait à une partie de Plague Inc., ou qu’autant de joueurs utiliseraient [le jeu] pour les aider à traverser une véritable pandémie », a déclaré James Vaughan, créateur de Plague Inc. « Nous sommes fiers de pouvoir aider à soutenir le travail vital de l’OMS et de la CEPI alors qu’ils travaillent sur la recherche d’un vaccin pour la COVID-19 ».

Bien que les développeurs de Plague Inc. souhaitent rappeler aux joueurs que leur jeu n’est qu’une simulation et non un modèle scientifique, le rôle des jeux vidéo ne passe pas inaperçu chez les médecins de la CEPI.

« Nous sommes ravis que Ndemic Creations ait si généreusement contribué à notre travail crucial de développement de vaccins, d’autant plus que nous relevons un défi sans précédent avec la COVID-19, » a déclaré le Dr Richard Hatchett, PDG de la CEPI. « Les jeux ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation aux défis qui confrontent le monde. Ce n’est que par une réponse mondiale concertée — avec le secteur privé en collaboration avec les gouvernements et philanthropies, la mise en commun des ressources et des expertises — que nous pouvons espérer arrêter ses menaces épidémiques. »

Un nouveau mode

Ndemic Creations a également annoncé qu’un nouveau mode pour Plague Inc. serait bientôt déployé dans une mise à jour gratuite.

Ce nouveau mode permettra aux joueurs de contenir la progression d’une maladie et non pas de la propager comme dans les modes actuels. Cette nouveauté est développée avec l’aide d’experts de l’OSM, entre autres, et met en place de réelles démarches telles que la distanciation sociale, la fermeture de lieux publics et la quarantaine.

Le studio n’a pas annoncé de date de lancement pour sa mise à jour, mais a assuré que celle-ci serait gratuite pour tous les joueurs de Plague Inc.

Plague Inc. est disponible sur Android et iOS; sa version Evolved est disponible sur Windows, Mac, Nintendo Switch, Xbox One et PS4.

