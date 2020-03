Ubisoft Montréal: Child of Light offert gratuitement jusqu'au 28 mars

Dépêchez-vous d’attraper gratuitement Child of Light, l’un des jeux les plus adorables développés par Ubisoft Montréal, qui met en vedette la musique de Coeur de Pirate.

Offert gratuitement sur Uplay jusqu’au 28 mars, le jeu sorti en 2014 avait reçu un accueil généralement positif. Le jeu, qui mélange le style RPG et plateformer, utilise un arbre de progression et un système de niveaux pour ses personnages.

Patrick Plourde (Assassin’s Creed 2, Far Cry 3) et son équipe ont notamment collaboré avec Cœur de Pirate pour la bande sonore du jeu, ainsi que le Cirque du Soleil pour présenter une dimension plus théâtrale à la mise en scène, s’inspirant également des œuvres du studio Ghibli.

Laissez-vous envoûter par le monde féérique de Child of Light et sa douce musique instrumentale!

Gratuit sur Uplay jusqu’au 28 mars.

